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ГУВД: 19-летний сушист из Минска может сесть на 13 лет

04.08.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске двух работников суши-бара, которые сбывали амфетамин и марихуану, сообщили в ГУВД.

ГУВД: 19-летний сушист из Минска может сесть на 13 лет
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
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Минским оперативникам предоставили информацию о том, что два молодых сушиста одного из баров в Октябрьском районе Минска занимаются сбытом психотропных веществ. Было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

"Минчан 1998 и 1997 годов рождения задерживали сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома, Московского РУВД Минска при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз", – сообщили Sputnik в пятницу. 

Задержание было произведено возле одного из домов по улице Чюрлениса, при досмотре у задержанных было изъято 0,34 грамма амфетамина и более грамма марихуаны. 

Эксперты установили, что порошкообразное вещество оранжевого цвета, изъятое у задержанных, содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество – амфетамин, а высушенное вещество растительного происхождения является марихуаной. 

В отношении 19-летнего минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 13 лет с конфискацией имущества или без конфискации. В отношении второго задержанного – по ч. 1 данной статьи, ему в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Двух минчан с наркотиками задерживали сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома и Московского РОВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз".

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