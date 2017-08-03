ГУВД: 19-летний сушист из Минска может сесть на 13 лет

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске двух работников суши-бара, которые сбывали амфетамин и марихуану, сообщили в ГУВД.



© Фото: ГУВД Мингорисполкома Минские милиционеры "помогли" троим минчанам найти закладку со спайсом

Минским оперативникам предоставили информацию о том, что два молодых сушиста одного из баров в Октябрьском районе Минска занимаются сбытом психотропных веществ. Было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

"Минчан 1998 и 1997 годов рождения задерживали сотрудники наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома, Московского РУВД Минска при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз", – сообщили Sputnik в пятницу.

Задержание было произведено возле одного из домов по улице Чюрлениса, при досмотре у задержанных было изъято 0,34 грамма амфетамина и более грамма марихуаны.

Эксперты установили, что порошкообразное вещество оранжевого цвета, изъятое у задержанных, содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество – амфетамин, а высушенное вещество растительного происхождения является марихуаной.

В отношении 19-летнего минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 13 лет с конфискацией имущества или без конфискации. В отношении второго задержанного – по ч. 1 данной статьи, ему в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до пяти лет.