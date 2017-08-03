МИНСК, 4 авг – Sputnik. Прокуратура и следователи начали проверку в связи прорывом воды на руднике "Мир" в Якутии, на место происшествия прибыл глава МЧС России Владимир Пучков, сообщили журналистам в компании "Алроса".

В пресс-службе Кремля проинформировали, что президент России Владимир Путин поручил Пучкову возглавить комиссию по ликвидации последствий аварии на шахте "Мир".

Сообщения о том, что в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) алмазодобывающей компании "Алроса" произошел прорыв воды в рудник из карьера, начали поступать в пятницу. По информации компании, на момент аварии в шахте на смене находилось около 150 человек.

Спасательная операция

Прорыв воды случился, когда в Якутии было 16:30, а в Москве 10:30. По данным компании "Алорса", в результате подтопления в шахту попало 200 тысяч кубометров воды и произошло отключение электроэнергии. После первых сообщений о случившемся на руднике в экстренном режиме был введен план ликвидации последствий аварии, также был создан оперативный штаб и началась спасательная операция.



© Sputnik Авария на руднике "Мир" в Якутии

Через несколько часов, когда в Якутии был поздний вечер, из шахты были эвакуированы около 140 человек, спасатели продолжают поиски еще девятерых работников рудника, установить связь с этими горняками пока не удалось.

По данным медиков, помощь понадобилась только двух работникам, которые были эвакуированы из шахты – у них были легкие травмы конечностей.

Спасатели отметили, что в первые часы эвакуация горняков была затруднена тем, что в шахте из-за прорыва воды отключилась электроэнергия.

Это не первое ЧП на руднике

По данным из открытых источников, эта авария стала уже вторым за семь дней чрезвычайным происшествием на этом руднике. В конце июля произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину, погиб человек.

С 2009 года, с момента начала добыча на подземном руднике под прежним открытым карьером, произошло шесть аварий на предприятии – двое рабочих погибли, шесть получили ранения.

Карьер "Мир" – первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 километра и глубину более 520 метров. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике.