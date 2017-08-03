Новорожденную девочку оставили рано утром на крыльце роддома в Слуцке

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Неизвестные оставили на крыльце родильного дома в Слуцке младенца, сообщил в пятницу Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

Ребенок на ступеньках учреждения здравоохранения был найден медиками около 06:00.

"Новорожденную девочку обнаружили на крыльце приемного отделения", – сказал Марченко.

Он также сообщил, что сейчас ребенок находится в роддоме, за ним ухаживают медики.

По словам собеседника Sputnik, милиция устанавливает, кто именно подбросил ребенка. При этом Марченко уточнил, что, по-видимому, девочка, возраст которой – всего несколько дней, родилась в домашних условиях.

В настоящее время по факту проводится проверка, был назначен ряд необходимых экспертиз.