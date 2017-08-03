|
Новорожденную девочку оставили рано утром на крыльце роддома в Слуцке
04.08.2017 17:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг – Sputnik. Неизвестные оставили на крыльце родильного дома в Слуцке младенца, сообщил в пятницу Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.
© Sputnik Кирилл Брага
Ребенок умер при домашних родах в Витебске: возбуждено уголовное дело
Ребенок на ступеньках учреждения здравоохранения был найден медиками около 06:00.
"Новорожденную девочку обнаружили на крыльце приемного отделения", – сказал Марченко.
Он также сообщил, что сейчас ребенок находится в роддоме, за ним ухаживают медики.
По словам собеседника Sputnik, милиция устанавливает, кто именно подбросил ребенка. При этом Марченко уточнил, что, по-видимому, девочка, возраст которой – всего несколько дней, родилась в домашних условиях.
В настоящее время по факту проводится проверка, был назначен ряд необходимых экспертиз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По-видимому, девочка, возраст которой – всего несколько дней, родилась в домашних условиях.
|
Архив (ЧП)
Комментарии