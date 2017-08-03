ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новорожденную девочку оставили рано утром на крыльце роддома в Слуцке

04.08.2017 17:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 авг – Sputnik. Неизвестные оставили на крыльце родильного дома в Слуцке младенца, сообщил в пятницу Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

Новорожденную девочку оставили рано утром на крыльце роддома в Слуцке
© Sputnik Кирилл Брага
Ребенок умер при домашних родах в Витебске: возбуждено уголовное дело

Ребенок на ступеньках учреждения здравоохранения был найден медиками около 06:00.

"Новорожденную девочку обнаружили на крыльце приемного отделения", – сказал Марченко.

Он также сообщил, что сейчас ребенок находится в роддоме, за ним ухаживают медики.

По словам собеседника Sputnik, милиция устанавливает, кто именно подбросил ребенка. При этом Марченко уточнил, что, по-видимому, девочка, возраст которой – всего несколько дней, родилась в домашних условиях.

В настоящее время по факту проводится проверка, был назначен ряд необходимых экспертиз.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По-видимому, девочка, возраст которой – всего несколько дней, родилась в домашних условиях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мотоциклист погиб на проспекте Рокоссовского в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика