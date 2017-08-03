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Мотоциклист погиб на проспекте Рокоссовского в Минске

04.08.2017 17:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Движение по проспекту Рокоссовского в столице затруднено из-за аварии, в которой погиб водитель мотоцикла, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось вечером в Минске. В результате аварии на проспекте Рокоссовского недалеко от дома №29 погиб мотоциклист.

В связи с ДТП движение по проспекту от площади Ванеева в направлении улицы Малинина затруднено, сообщили в ГУВД.

Общественному транспорту также трудно проехать. Сотрудники ГАИ рекомендуют объезжать место аварии по другим улицам.

Мотоциклист погиб на проспекте Рокоссовского в Минске
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
ДТП со смертельным исходом в Минске

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и скорой медицинской помощи. На фотоснимках ГАИ видно, что мотоцикл получил сильные повреждения. У него отсутствует переднее колесо, а сам мотоцикл находится на обочине у столба.

Обстоятельства, при которых произошла авария, устанавливаются. Причина ДТП пока не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте смертельного ДТП работают сотрудники ГАИ и скорой медицинской помощи, движение по двум полосам проспекта частично перекрыто.

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