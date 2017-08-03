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Одинокая бабушка сообщила о готовящемся преступлении в минском банке

04.08.2017 18:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Пенсионерка передала ложное сообщение о готовящемся преступлении в одном из банков столицы, рассказала Sputnik официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная.

Одинокая бабушка сообщила о готовящемся преступлении в минском банке
© Pixabay
Три пенсионерки полдня блуждали в лесу в Бобруйском районе

84-летняя женщина позвонила в контакт-центр одного из столичных банков и сообщила, что его клиентка планирует преступление. Ведомство передало информацию в милицию, сотрудники которой установили личность звонившей. Милиционеры связались с женщиной. Она призналась, что после смерти супруга чувствует себя очень одиноко, а такие звонки позволяют ей общаться с людьми. Хулиганство женщине простили. Она пообещала, что больше так поступать не будет.

Чуть позже в столице объявилась еще одна пожилая "доброжелательница". В дежурную часть поступило сообщение от 82-летней пенсионерки, которая жаловалась на посторонние шумы в ее квартире, предполагая, что они исходят от соседей. Прибывший на место правоохранитель установил, что в квартире посторонних шумов нет. Женщина призналась, что в последнее время живет одна, а внуки и дети ее не навещают. У себя дома она часто слышит посторонние звуки.

Информацию о двух женщинах передали участковым инспекторам милиции, которые будут посещать их по месту жительства. Также сведения будут направлены в социальные службы для оказания помощи пенсионеркам.

 
Теги: Минск
 
 
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В беседе с правоохранителями пенсионерка призналась, что после смерти мужа ей очень одиноко, а такие звонки помогают ей общаться с людьми.

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