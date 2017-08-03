Испанский чиновник 10 лет прогуливал работу из-за комиксов

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Государственного служащего уволили в Испании, мужчина не работал 10 лет и при этом получал регулярное жалованье, сообщил местный телеканал La Sexta .

В "свободное" от работы в архиве время мужчина рисовал комиксы. А еще до трудоустройства держал в своем доме гей-бордель.

С 2006 года испанский чиновник проделывал хитрый трюк. Приходил на работу к 7:00, чтобы отметиться у охраны, а спустя полчаса покидал муниципалитет. К концу дня вновь наведывался туда, чтобы зафиксировать конец своего рабочего дня. Зарплату такому "ответственному" работнику исправно платили в размере 50 тысяч в год.

Как сообщает телеканал, мужчина сейчас находится на больничном, но это не спасет его от наказания. Местные депутаты решат, какие меры наказания будут предприняты в отношении его непосредственной начальницы.