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СК: по факту смертельного ДТП с мотоциклистом возбуждено уголовное дело

04.08.2017 19:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по факту аварии с мотоциклистом на проспекте Рокоссовского в столице, сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

СК: по факту смертельного ДТП с мотоциклистом возбуждено уголовное дело
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
Мотоциклист погиб на проспекте Рокоссовского в Минске

Смертельное ДТП произошло сегодня вечером в Минске. Мотоциклист разбился на проспекте Рокоссовского. По предварительным данным ГАИ, байкер хотел проехать между автомобилями, но не смог. В итоге мужчина сначала врезался в попутную машину, а после этого — в столб. Водитель погиб на месте происшествия.

"Личность погибшего установлена, он 1983 года рождения, имел право на управление мотоциклом", — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, медики и специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз РБ по Минску.

СК: по факту смертельного ДТП с мотоциклистом возбуждено уголовное дело
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
ДТП со смертельным исходом в Минске

Из-за аварии движение по проспекту Рокоссовского от площади Ванеева в направлении улицы Малинина затруднено. Общественному транспорту также трудно проехать. Сотрудники ГАИ рекомендуют объезжать место аварии по другим улицам.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственно-оперативная группа продолжает работать на проспекте Рокоссовского, где сегодня вечером погиб байкер.

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