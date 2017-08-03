СК: по факту смертельного ДТП с мотоциклистом возбуждено уголовное дело

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело по факту аварии с мотоциклистом на проспекте Рокоссовского в столице, сообщила Sputnik официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.



© Фото: ГУВД Мингорисполкома Мотоциклист погиб на проспекте Рокоссовского в Минске

Смертельное ДТП произошло сегодня вечером в Минске. Мотоциклист разбился на проспекте Рокоссовского. По предварительным данным ГАИ, байкер хотел проехать между автомобилями, но не смог. В итоге мужчина сначала врезался в попутную машину, а после этого — в столб. Водитель погиб на месте происшествия.

"Личность погибшего установлена, он 1983 года рождения, имел право на управление мотоциклом", — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, медики и специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз РБ по Минску.



© Фото: ГУВД Мингорисполкома ДТП со смертельным исходом в Минске

Из-за аварии движение по проспекту Рокоссовского от площади Ванеева в направлении улицы Малинина затруднено. Общественному транспорту также трудно проехать. Сотрудники ГАИ рекомендуют объезжать место аварии по другим улицам.