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Соцсети о девочке-подкидыше в Слуцке: "Даже собака не бросает щенков"

04.08.2017 22:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Жители Слуцка в социальных сетях активно обсуждают резонансный случай с подкинутой к роддому новорожденной девочкой: большинство сходится во мнении, что нерадивую мать, бросившую своего ребенка, следует строго наказать.

Соцсети о девочке-подкидыше в Слуцке: "Даже собака не бросает щенков"
© Sputnik / Сергей Лескеть
Оставленная у роддома в Слуцке новорожденная девочка здорова

Инцидент в районном центре произошел утром в пятницу: около 06:00 работники Слуцкого роддома на ступеньках приемного отделения нашли младенца в пеленках. Его к дверям учреждения здравоохранения подкинул неизвестный.

Случай вызвал бурную реакцию среди жителей города, сейчас они обсуждают произошедшее в социальных сетях.

"Бедная малышка… Неизвестно, сколько она там пролежала. Такого человека матерью язык не поворачивается назвать. Бессердечное существо!" — написала одна из горожанок.

При этом пользователи отмечают, что многие семьи по различным причинам не могут иметь детей, а тут такой вопиющий факт отказа от ребенка. Поступок неизвестной женщины большинство жителей Слуцка осуждают, приводя в пример животных — как, например, собаки никогда не бросают своих щенков.

"Все равно ее найдут, "мамашу", и уголовной ответственности ей не избежать", — констатировала одна из жителей районного центра.

Как ранее сообщил Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко, в настоящее время ведутся активные поиски человека, который оставил ребенка у роддома. По информации правоохранителей, девочка, которой всего несколько дней от роду, находится в данном учреждении здравоохранения. Она здорова, за малышкой наблюдают опытные медики.

 
Теги: Минск
 
 
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Жители города полагают, что матери девочки не удастся избежать ответственности за свой поступок.

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