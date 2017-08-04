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Соцсети о девочке-подкидыше в Слуцке: "Даже собака не бросает щенков"
04.08.2017 22:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Жители Слуцка в социальных сетях активно обсуждают резонансный случай с подкинутой к роддому новорожденной девочкой: большинство сходится во мнении, что нерадивую мать, бросившую своего ребенка, следует строго наказать.
© Sputnik / Сергей Лескеть
Инцидент в районном центре произошел утром в пятницу: около 06:00 работники Слуцкого роддома на ступеньках приемного отделения
Случай вызвал бурную реакцию среди жителей города, сейчас они обсуждают произошедшее в социальных сетях.
"Бедная малышка… Неизвестно, сколько она там пролежала. Такого человека матерью язык не поворачивается назвать. Бессердечное существо!" — написала одна из горожанок.
При этом пользователи отмечают, что многие семьи по различным причинам не могут иметь детей, а тут такой вопиющий факт отказа от ребенка. Поступок неизвестной женщины большинство жителей Слуцка осуждают, приводя в пример животных — как, например, собаки никогда не бросают своих щенков.
"Все равно ее найдут, "мамашу", и уголовной ответственности ей не избежать", — констатировала одна из жителей районного центра.
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Жители города полагают, что матери девочки не удастся избежать ответственности за свой поступок.
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