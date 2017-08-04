МИНСК, 4 авг — Sputnik. Жители Слуцка в социальных сетях активно обсуждают резонансный случай с подкинутой к роддому новорожденной девочкой: большинство сходится во мнении, что нерадивую мать, бросившую своего ребенка, следует строго наказать.



© Sputnik / Сергей Лескеть Оставленная у роддома в Слуцке новорожденная девочка здорова

Инцидент в районном центре произошел утром в пятницу: около 06:00 работники Слуцкого роддома на ступеньках приемного отделения нашли младенца в пеленках . Его к дверям учреждения здравоохранения подкинул неизвестный.

Случай вызвал бурную реакцию среди жителей города, сейчас они обсуждают произошедшее в социальных сетях.

"Бедная малышка… Неизвестно, сколько она там пролежала. Такого человека матерью язык не поворачивается назвать. Бессердечное существо!" — написала одна из горожанок.

При этом пользователи отмечают, что многие семьи по различным причинам не могут иметь детей, а тут такой вопиющий факт отказа от ребенка. Поступок неизвестной женщины большинство жителей Слуцка осуждают, приводя в пример животных — как, например, собаки никогда не бросают своих щенков.

"Все равно ее найдут, "мамашу", и уголовной ответственности ей не избежать", — констатировала одна из жителей районного центра.

Как ранее сообщил Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко, в настоящее время ведутся активные поиски человека, который оставил ребенка у роддома. По информации правоохранителей, девочка, которой всего несколько дней от роду, находится в данном учреждении здравоохранения. Она здорова, за малышкой наблюдают опытные медики.