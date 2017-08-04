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Из подтопленного рудника в Якутии спасены 142 шахтера

04.08.2017 22:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Спасательная операция по розыску девяти шахтеров продолжается, сообщил в пятницу глава российской горнорудной компании "Алроса" Сергей Иванов.

Из подтопленного рудника в Якутии спасены 142 шахтера
© Sputnik
На руднике "Мир" в Якутии произошел прорыв воды - ищут 9 горняков

В шахте работают более 100 спасателей. На момент аварии на руднике "Мир" трудился 151 человек. К настоящему моменту 142 работника спасены. Специалисты продолжают искать остальных.

"С несколькими из них установлена на данный момент односторонняя связь", — сообщил Иванов.

В пятницу на руднике "Мир" в городе Мирный произошел прорыв воды. В компании "Алроса" проинформировали, что работы на руднике осуществлялись в полном соответствии с требованиями промышленной безопасности.

"Проект прошел главгосэкспертизу и неоднократную экспертизу промышленной безопасности. Основные направления горных работ соответствовали проектным решениям", — говорится в сообщении "Алросы".

Также известно, что рудник никогда не признавался аварийным. Работы на нем никогда не останавливались из-за предаварийной или аварийной ситуации. Также в компании отметили, что в шахте регулярно велись проверки оборудования.

Из подтопленного рудника в Якутии спасены 142 шахтера
© Sputnik
Рудник группы компаний "Алроса" "Мир" в Якутии, где произошел прорыв воды

По предварительной версии, аварию могло вызвать неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявил журналистам, что поисково-спасательная операция в руднике "Мир" продолжится до полного выяснения всех обстоятельств.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МЧС России Владимир Пучков поручил обеспечить всем горнякам зарплату на период восстановления шахты.

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