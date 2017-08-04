Байкеры соболезнуют родным погибшего в Минске мотоциклиста

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Белорусские байкеры в социальных сетях выражают соболезнования родным и близким мотоциклиста, погибшего в пятницу в Минске .



© Фото: ГУВД Мингорисполкома СК: по факту смертельного ДТП с мотоциклистом возбуждено уголовное дело

Сегодня вечером на проспекте Рокоссовского в столице разбился байкер. По предварительной версии ГАИ, мужчина 1983 года рождения пытался проехать между попутными машинами, но не смог. Водитель врезался в автомобиль, а после этого — в столб. В результате ДТП мотоцикл разорвало на две части. Байкер погиб. Шлем и защитная экипировка, как и прибывшие на место аварии медики, не смогли спасти ему жизнь.

Участники белорусских мотосообществ в социальных сетях уже выразили соболезнования родным и близким погибшего байкера.

"Соболезную… Байкеры, не распаляйтесь, не давайте тем, у кого нет ни времени, ни денег, ни смелости, злорадствовать при неудачах, даже таких трагичных, как эта. Но все же, помните и сами, быть внимательными, соблюдать ПДД, садиться за "мот" с холодным умом и сердцем", — написал участник сообщества "Байкеры Минска".

Другие пользователи социальных сетей выразили мнение, что никто не застрахован от такой трагической случайности.

"Невосполнимая потеря для близких. Не забывайте никогда — вас дома ждут живыми и здоровыми. Всем удачи на дороге!" — говорится в сообщении участника минского мотосообщества.

Сегодня в Следственном комитете сообщили, что личность погибшего установлена. Это мужчина 1983 года рождения, который имел право на управление мотоциклом. Знакомые погибшего байкера отметили в соцсетях, что он был опытным водителем.

Точную причину, а также обстоятельства смертельной аварии установят специалисты. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, медики и специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз РБ по Минску.