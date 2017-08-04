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Байкеры соболезнуют родным погибшего в Минске мотоциклиста
04.08.2017 21:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Белорусские байкеры в социальных сетях выражают соболезнования родным и близким
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
Сегодня вечером на проспекте Рокоссовского в столице разбился байкер. По предварительной версии ГАИ, мужчина 1983 года рождения пытался проехать между попутными машинами, но не смог. Водитель врезался в автомобиль, а после этого — в столб. В результате ДТП мотоцикл разорвало на две части. Байкер погиб. Шлем и защитная экипировка, как и прибывшие на место аварии медики, не смогли спасти ему жизнь.
Участники белорусских мотосообществ в социальных сетях уже выразили соболезнования родным и близким погибшего байкера.
"Соболезную… Байкеры, не распаляйтесь, не давайте тем, у кого нет ни времени, ни денег, ни смелости, злорадствовать при неудачах, даже таких трагичных, как эта. Но все же, помните и сами, быть внимательными, соблюдать ПДД, садиться за "мот" с холодным умом и сердцем", — написал участник сообщества "Байкеры Минска".
Другие пользователи социальных сетей выразили мнение, что никто не застрахован от такой трагической случайности.
"Невосполнимая потеря для близких. Не забывайте никогда — вас дома ждут живыми и здоровыми. Всем удачи на дороге!" — говорится в сообщении участника минского мотосообщества.
Сегодня в Следственном комитете сообщили, что личность погибшего установлена. Это мужчина 1983 года рождения, который имел право на управление мотоциклом. Знакомые погибшего байкера отметили в соцсетях, что он был опытным водителем.
Точную причину, а также обстоятельства смертельной аварии установят специалисты.
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту аварии на проспекте Рокоссовского, в результате которой погиб мотоциклист.
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