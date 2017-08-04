Оставленная у роддома в Слуцке новорожденная девочка здорова

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Медики ухаживают за младенцем, которого неизвестные оставили на крыльце родильного дома в Слуцке, сообщили в пятницу Sputnik в УВД Миноблисполкома.



© Pexels Новорожденную девочку оставили рано утром на крыльце роддома в Слуцке

Новорожденную девочку, возраст которой — всего несколько дней, обнаружили на ступеньках медицинского учреждения ранним утром, около 06:00.

"Найденная на крыльце роддома девочка была в пеленках", — сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

Сейчас малышка находится в роддоме, за ней ухаживают медики.

По словам Марченко, врачи констатировали — ребенок по всем признакам родился здоровым. Каких-либо физических изъянов при первичном осмотре у девочки обнаружено не было.

Собеседник Sputnik рассказал, что врачи Слуцкого роддома занимаются обследованием "найденыша", а сотрудники местных правоохранительных органов ведут поиск матери ребенка.