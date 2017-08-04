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Оставленная у роддома в Слуцке новорожденная девочка здорова

04.08.2017 19:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 авг — Sputnik. Медики ухаживают за младенцем, которого неизвестные оставили на крыльце родильного дома в Слуцке, сообщили в пятницу Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Оставленная у роддома в Слуцке новорожденная девочка здорова
© Pexels
Новорожденную девочку оставили рано утром на крыльце роддома в Слуцке

Новорожденную девочку, возраст которой — всего несколько дней, обнаружили на ступеньках медицинского учреждения ранним утром, около 06:00.

"Найденная на крыльце роддома девочка была в пеленках", — сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.

Сейчас малышка находится в роддоме, за ней ухаживают медики.

По словам Марченко, врачи констатировали — ребенок по всем признакам родился здоровым. Каких-либо физических изъянов при первичном осмотре у девочки обнаружено не было.

Собеседник Sputnik рассказал, что врачи Слуцкого роддома занимаются обследованием "найденыша", а сотрудники местных правоохранительных органов ведут поиск матери ребенка.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиция устанавливает, кто именно подбросил ребенка, назначен ряд необходимых экспертиз.

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