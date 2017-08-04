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Оставленная у роддома в Слуцке новорожденная девочка здорова
04.08.2017 19:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 авг — Sputnik. Медики ухаживают за младенцем, которого неизвестные оставили на крыльце родильного дома в Слуцке, сообщили в пятницу Sputnik в УВД Миноблисполкома.
Новорожденную девочку, возраст которой — всего несколько дней,
"Найденная на крыльце роддома девочка была в пеленках", — сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Александр Марченко.
Сейчас малышка находится в роддоме, за ней ухаживают медики.
По словам Марченко, врачи констатировали — ребенок по всем признакам родился здоровым. Каких-либо физических изъянов при первичном осмотре у девочки обнаружено не было.
Собеседник Sputnik рассказал, что врачи Слуцкого роддома занимаются обследованием "найденыша", а сотрудники местных правоохранительных органов ведут поиск матери ребенка.
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Милиция устанавливает, кто именно подбросил ребенка, назначен ряд необходимых экспертиз.
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