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Пастух из Бреста получил травмы, на полной скорости упав с мопеда
05.08.2017 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Житель Бреста, работавший пастухом в одном из хозяйств Дубровенского района Витебской области, получил серьезные травмы, упав с мопеда на полной скорости на проезжую часть, сообщили Sputnik в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Происшествие случилось днем в пятницу, мужчину с травмами и разбитый мопед обнаружили на гравийной проселочной дороге жители одной из деревень.
"Прохожие вызвали скорую и милицию. Медики констатировали, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы. Мужчина доставлен в реанимацию Дубровенской районной больницы", — рассказали в областном ГАИ.
© Фото: ГУВД Мингорисполкома
Там отметили, что пострадавший — 35-летний житель Бреста, который устроился работать пастухом в одном из хозяйств Дубровенского района.
"При выборе скорости он не учел дорожные условия и особенности транспортного средства. Мопед вылетел на встречную полосу, зацепился за левую по ходу движения травянистую обочину, затем его занесло, и он упал на проезжую часть", — добавили в ГАИ.
Это далеко не первый случай, когда в Беларуси граждане получают серьезные увечья из-за неосторожного вождения мотоциклов и мопедов. Так,
По факту аварии в Минске Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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С черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными переломами мужчину доставили в реанимацию районной больницы.
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