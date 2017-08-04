Пастух из Бреста получил травмы, на полной скорости упав с мопеда

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Житель Бреста, работавший пастухом в одном из хозяйств Дубровенского района Витебской области, получил серьезные травмы, упав с мопеда на полной скорости на проезжую часть, сообщили Sputnik в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Происшествие случилось днем в пятницу, мужчину с травмами и разбитый мопед обнаружили на гравийной проселочной дороге жители одной из деревень.

"Прохожие вызвали скорую и милицию. Медики констатировали, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и переломы. Мужчина доставлен в реанимацию Дубровенской районной больницы", — рассказали в областном ГАИ.



© Фото: ГУВД Мингорисполкома Байкеры соболезнуют родным погибшего в Минске мотоциклиста

Там отметили, что пострадавший — 35-летний житель Бреста, который устроился работать пастухом в одном из хозяйств Дубровенского района.

"При выборе скорости он не учел дорожные условия и особенности транспортного средства. Мопед вылетел на встречную полосу, зацепился за левую по ходу движения травянистую обочину, затем его занесло, и он упал на проезжую часть", — добавили в ГАИ.

Это далеко не первый случай, когда в Беларуси граждане получают серьезные увечья из-за неосторожного вождения мотоциклов и мопедов. Так, вечером в пятницу на проспекте Рокоссовского в столице разбился байкер . По предварительной версии ГАИ, мужчина 1983 года рождения пытался проехать между попутными машинами, но не смог. Водитель врезался в автомобиль, а после этого — в столб. В результате ДТП мотоцикл разорвало на две части. Байкер погиб. Шлем и защитная экипировка, как и прибывшие на место аварии медики, не смогли спасти ему жизнь.

По факту аварии в Минске Следственный комитет возбудил уголовное дело.