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Тонущего инвалида спасли сотрудники МЧС в центре Ивья
05.08.2017 10:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. В Ивье Гродненской области работники МЧС спасли тонувшего мужчину, сообщили Sputnik в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о тонущем мужчине в водоеме на улице Карла Маркса в центре города поступило спасателям после 22:00 в пятницу.
"Оперативно прибывшие на место работники МЧС спасли человека. Мужчина оказался инвалидом II группы. С переохлаждением он был госпитализирован", — рассказали в МЧС.
В начале августа в Беларуси наступила жаркая погода, а вместе с ней возрос рост количества несчастных случаев на воде. Только за последние два дня в Беларуси зафиксировано 4 несчастных случая со смертельным исходом и один случай, когда в Бресте спасли мужчину и женщину, решивших искупаться при луне. Примечательно, что в числе утонувших за эти дни были люди преклонного возраста.
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Поздним вечером инвалид второй группы тонул в озере в центре города, его спасли и отправили в больницу с переохлаждением.
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