Тонущего инвалида спасли сотрудники МЧС в центре Ивья

МИНСК, 5 авг — Sputnik. В Ивье Гродненской области работники МЧС спасли тонувшего мужчину, сообщили Sputnik в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о тонущем мужчине в водоеме на улице Карла Маркса в центре города поступило спасателям после 22:00 в пятницу.

"Оперативно прибывшие на место работники МЧС спасли человека. Мужчина оказался инвалидом II группы. С переохлаждением он был госпитализирован", — рассказали в МЧС.

В начале августа в Беларуси наступила жаркая погода, а вместе с ней возрос рост количества несчастных случаев на воде. Только за последние два дня в Беларуси зафиксировано 4 несчастных случая со смертельным исходом и один случай, когда в Бресте спасли мужчину и женщину, решивших искупаться при луне. Примечательно, что в числе утонувших за эти дни были люди преклонного возраста.