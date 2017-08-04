В Ивье спасли тонущего в городском озере инвалида

В Ивье инвалид второй группы тонул в озере в центре города.

Сообщение о тонущем мужчине в водоеме на улице Карла Маркса в центре города поступило спасателям после 22.00 4 августа, рассказали в МЧС .

— Оперативно прибывшие на место работники спасли человека. Мужчина оказался инвалидом II группы. С переохлаждением он был госпитализирован.

Напомним, с начала нынешней недели в Беларуси утонули уже 15 человек , десятки были спасены.