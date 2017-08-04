ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивье спасли тонущего в городском озере инвалида

05.08.2017 11:02 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Ивье инвалид второй группы тонул в озере в центре города.

Сообщение о тонущем мужчине в водоеме на улице Карла Маркса в центре города поступило спасателям после 22.00 4 августа, рассказали в МЧС.

— Оперативно прибывшие на место работники спасли человека. Мужчина оказался инвалидом II группы. С переохлаждением он был госпитализирован.

Напомним, с начала нынешней недели в Беларуси утонули уже 15 человек, десятки были спасены.

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, с начала нынешней недели в Беларуси утонули уже 15 человек, десятки были спасены.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Тонущего инвалида спасли сотрудники МЧС в центре Ивья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика