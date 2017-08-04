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В Ивье спасли тонущего в городском озере инвалида
В Ивье инвалид второй группы тонул в озере в центре города.
Сообщение о тонущем мужчине в водоеме на улице Карла Маркса в центре города поступило спасателям после 22.00 4 августа, рассказали в
— Оперативно прибывшие на место работники спасли человека. Мужчина оказался инвалидом II группы. С переохлаждением он был госпитализирован.
Напомним, с начала нынешней недели в Беларуси
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Напомним, с начала нынешней недели в Беларуси утонули уже 15 человек, десятки были спасены.
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Архив (ЧП)
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