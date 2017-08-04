﻿ Еще один шахтер обнаружен в заблокированной шахте "Мир" в Якутии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще один шахтер обнаружен в заблокированной шахте "Мир" в Якутии

05.08.2017 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Алишера Мирзаева обнаружили на 410-м горизонте. Рабочего подняли на поверхность, оказали первую помощь и госпитализировали, рассказали в МЧС России.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое из-за общего переохлаждения, но его жизни ничего не угрожает.

Еще один шахтер обнаружен в заблокированной шахте "Мир" в Якутии
© Sputnik
На руднике "Мир" в Якутии произошел прорыв воды - ищут 9 горняков

Накануне в шахте произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. Ранее на поверхность после подтопления подняли 142 человека.

Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно с помощью спецтехники, а там, где ее работа затруднена, спасатели разбирают развалы вручную.

По словам главы Якутии Егора Борисова, работа идет в очень тяжелых условиях.

"Удар воды в шахте был очень сильный, получился очень большой объем не только воды, но и вода сама по себе очень грязная для того, чтобы работали водолазы, и очень много пульпы. Соответственно, это приведет к очень сложной ситуации для поисковых работ", — сказал Борисов.

Как отметил чиновник, к работам по расчистке подключились шахтеры, которых спасли накануне.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шахтер самостоятельно вышел на связь из заблокированной шахты в подтопленном руднике, его жизни ничего не угрожает.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Ивье спасли тонущего в городском озере инвалида
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика