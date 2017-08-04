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Еще один шахтер обнаружен в заблокированной шахте "Мир" в Якутии
05.08.2017 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Алишера Мирзаева обнаружили на 410-м горизонте. Рабочего подняли на поверхность, оказали первую помощь и госпитализировали, рассказали в МЧС России.
Состояние мужчины оценивается как тяжелое из-за общего переохлаждения, но его жизни ничего не угрожает.
Накануне в шахте произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. Ранее на поверхность после подтопления подняли 142 человека.
Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно с помощью спецтехники, а там, где ее работа затруднена, спасатели разбирают развалы вручную.
По словам главы Якутии Егора Борисова, работа идет в очень тяжелых условиях.
"Удар воды в шахте был очень сильный, получился очень большой объем не только воды, но и вода сама по себе очень грязная для того, чтобы работали водолазы, и очень много пульпы. Соответственно, это приведет к очень сложной ситуации для поисковых работ", — сказал Борисов.
Как отметил чиновник, к работам по расчистке подключились шахтеры, которых спасли накануне.
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Шахтер самостоятельно вышел на связь из заблокированной шахты в подтопленном руднике, его жизни ничего не угрожает.
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