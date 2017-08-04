МИНСК, 5 авг — Sputnik. Алишера Мирзаева обнаружили на 410-м горизонте. Рабочего подняли на поверхность, оказали первую помощь и госпитализировали, рассказали в МЧС России.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое из-за общего переохлаждения, но его жизни ничего не угрожает.

Накануне в шахте произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. Ранее на поверхность после подтопления подняли 142 человека.

Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно с помощью спецтехники, а там, где ее работа затруднена, спасатели разбирают развалы вручную.

По словам главы Якутии Егора Борисова, работа идет в очень тяжелых условиях.

"Удар воды в шахте был очень сильный, получился очень большой объем не только воды, но и вода сама по себе очень грязная для того, чтобы работали водолазы, и очень много пульпы. Соответственно, это приведет к очень сложной ситуации для поисковых работ", — сказал Борисов.

Как отметил чиновник, к работам по расчистке подключились шахтеры, которых спасли накануне.