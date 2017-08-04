Видеофакт: полиция освободила заложников из психбольницы Львова

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Полиция Львова штурмом освободила заложников, удерживаемых в здании Львовской психиатрической лечебницы одним из пациентов, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Львовской области.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел вечером в пятницу, о нем правоохранителям сообщил один из медработников учреждения.

"4 августа, около 19.00, во Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника психиатрической больницы, расположенной на улице Кульпарковской, о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу", — говорится в сообщении.

Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники Управления патрульной полиции Львова. Командир подразделения принял решение о штурме здания. Патрульным удалось локализовать преступника и освободить заложников.

"Для освобождения людей правоохранители штурмом взяли заблокированное помещение. Злоумышленник задержан, 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении полиции.

Как сообщают украинские СМИ, злоумышленником оказался 30-летний житель Львова, находившийся в учреждении с 2013 года. Туда он был помещен по приговору суда за нанесение своему отцу 72 ножевых ранений. При этом мужчину уже отпускали домой, однако буквально в пятницу вернули в учреждение по ходатайству родственников.

Примерно в 19:00 он начал вести себя неадекватно, заблокировал помещение с 76 пациентами, повредил имущество и разбил окна. Стеклом он ранил десять человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. Всем им была оказана медпомощь.

В субботу появилось видео с кадрами штурма здания лечебницы. Смотрите на Sputnik подробности инцидента.