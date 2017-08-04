На севере Турции произошло крупное ДТП

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Жертвами ДТП в Турции стали шесть человек, 36 получили травмы разной степени тяжести, сообщает Hurriyet Daily News.

Утором в субботу на севере Турции в районе города Марзифон (провинция Амасья). ДТП произошло спустя полчаса после остановки — водитель внезапно потерял управление, пассажирский микроавтобус съехал в придорожный кювет и перевернулся.

5 dead, 36 wounded as bus overturns in Turkey's northern Amasya province https://t.co/MpICJhNAVu — DAILY SABAH (@DailySabah) 5 августа 2017 г.

По информации СМИ, водитель маршрутки и еще четыре человека от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир умер по дороге в больницу. 36 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Bus accident kills six, injures 36 in Turkey’s north https://t.co/s64jlzc5MX pic.twitter.com/OdzEVqi10L — Paolo Di Martino (@Cascavel47) 5 августа 2017 г.

Известно, что транспортное средство направлялось из Стамбула в провинцию Самсун.

К месту аварии было направлено несколько экипажей скорой и бригад спасателей. Все пострадавшие госпитализированы. О причинах ДТП пока не сообщается.