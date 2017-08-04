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На севере Турции произошло крупное ДТП

05.08.2017 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 авг — Sputnik. Жертвами ДТП в Турции стали шесть человек, 36 получили травмы разной степени тяжести, сообщает Hurriyet Daily News.

Утором в субботу на севере Турции в районе города Марзифон (провинция Амасья). ДТП произошло спустя полчаса после остановки — водитель внезапно потерял управление, пассажирский микроавтобус съехал в придорожный кювет и перевернулся.  

По информации СМИ, водитель маршрутки и еще четыре человека от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир умер по дороге в больницу. 36 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Известно, что транспортное средство направлялось из Стамбула в провинцию Самсун.

К месту аварии было направлено несколько экипажей скорой и бригад спасателей. Все пострадавшие госпитализированы. О причинах ДТП пока не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, в результате 6 человек погибли и 36 получили ранения.

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