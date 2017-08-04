Задержан житель Орши, до смерти избивший мужа своей любовницы

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Cотрудники Госавтоинспекции УВД Витебского облисполкома задержали жителя Орши по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть жителя этого райцентра, сообщили Sputnik в ведомстве.

Там проинформировали, что ночью 2 августа возле Кургана Бессмертия райцентра местные жители нашли тело мужчины. Как выяснилось, смерть наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы.

"Установлено, что погибший — 41-летний местный житель. Смерть наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы. При этом документы, деньги и личные вещи похищены не были", — рассказали в ГАИ.

Там проинформировали, что Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.147 УК РБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что от 41-летнего мужчины ушла жена.

"Она намеревалась развестись и переехала жить к своей бабушке. Муж разрывать супружеские узы не хотел. Выяснилось также, что у женщины был второй мужчина, с которым она поддерживала отношения. На него и пали подозрения в совершении преступления, тем более что последний поспешно покинул город", — сообщили правоохранители.

По их словам, управлением уголовного розыска УВД были направлены ориентировки во все территориальные отделения милиции, в том числе подразделения ГАИ. Инспекторы ДПС ГАИ УВД утром в пятницу остановили под Витебском автомобиль, в котором в качестве пассажира находился разыскиваемый. Мужчину задержали и доставили в Витебский РОВД для дальнейших разбирательств и установления обстоятельств произошедшего, сообщили в Госавтоинспекции.