﻿ Задержан житель Орши, до смерти избивший мужа своей любовницы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержан житель Орши, до смерти избивший мужа своей любовницы

05.08.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Cотрудники Госавтоинспекции УВД Витебского облисполкома задержали жителя Орши по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть жителя этого райцентра, сообщили Sputnik в ведомстве.

Там проинформировали, что ночью 2 августа возле Кургана Бессмертия райцентра местные жители нашли тело мужчины. Как выяснилось, смерть наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы.

"Установлено, что погибший — 41-летний местный житель. Смерть наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы. При этом документы, деньги и личные вещи похищены не были", — рассказали в ГАИ.

Там проинформировали, что Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.147 УК РБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что от 41-летнего мужчины ушла жена.

"Она намеревалась развестись и переехала жить к своей бабушке. Муж разрывать супружеские узы не хотел. Выяснилось также, что у женщины был второй мужчина, с которым она поддерживала отношения. На него и пали подозрения в совершении преступления, тем более что последний поспешно покинул город", — сообщили правоохранители.

По их словам, управлением уголовного розыска УВД были направлены ориентировки во все территориальные отделения милиции, в том числе подразделения ГАИ. Инспекторы ДПС ГАИ УВД утром в пятницу остановили под Витебском автомобиль, в котором в качестве пассажира находился разыскиваемый. Мужчину задержали и доставили в Витебский РОВД для дальнейших разбирательств и установления обстоятельств произошедшего, сообщили в Госавтоинспекции.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело жителя Орши со смертельными травмами нашли возле Кургана Бессмертия в райцентре сотрудники ГАИ, возбуждено уголовное дело.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
На севере Турции произошло крупное ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика