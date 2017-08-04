Главбуха профсоюза РЭП перевели под стражу в СИЗО N1

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Главный бухгалтер независимого профсоюза РЭП Игорь Комлик, задержанный в Минске 2 августа по обвинению в неуплате налогов, переведен в СИЗО номер 1 по улице Володарского в Минске, сообщил пресс-секретарь профсоюза Николай Герасименко.

Как ранее сообщал Sputnik, на минувшей неделе были задержаны по подозрению в уклонении от уплаты налогов лидер независимого профсоюза Геннадий Федынич, главный бухгалтер профсоюза Игорь Комлик и представитель профсоюза, руководившая его отраслевым сайтом. После дачи показаний были отпущены все кроме Комлика.

"Главному бухгалтеру и председателю Минской городской организации профсоюза РЭП определили меру пресечения. Из СИЗО он переведен под стражу в Следственный изолятор №1 на улице Володарского в Минске", — сказал Герасименко.

Ранее в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля заявили, что не видят в этом деле никакой политической подоплеки, и подчеркнули, что идет обычная работа по изобличению лиц, уклонявшихся от уплаты налогов.

Между тем, в субботу сам Федынич заявил независимым белорусским СМИ, что считает необоснованными обвинения в его адрес о том, что он присваивал профсоюзные деньги.

Правозащитные организации 3 августа заявили, что считают Комлика политзаключенным. По их мнению, возбужденное против профсоюзных лидеров уголовное дело политически мотивировано и связано с активной профсоюзной деятельностью.