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Аэроэкспресс насмерть сбил мужчину в Москве
05.08.2017 15:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту смерти человека на железной дороге в столице России, сообщили в субботу в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Согласно предварительной версии, сегодня утром мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте на перегоне станций Хлебниково-Шереметьевская Савеловского направления Московской железной дороги. В итоге мужчина был травмирован проходящим аэроэкспрессом Шереметьево — Москва.
"От полученных травм он скончался на месте происшествия. Личность погибшего пока не установлена", — сообщили в СК.
На вид погибшему мужчине примерно 50 лет, отметили следователи.
По факту смерти человека на железнодорожных путях организована доследственная проверка. Все обстоятельства и причины случившегося будут установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и был сбит проходящим аэроэкспрессом Шереметьево - Москва.
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