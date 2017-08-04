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Аэроэкспресс насмерть сбил мужчину в Москве

05.08.2017 15:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 авг — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту смерти человека на железной дороге в столице России, сообщили в субботу в московском межрегиональном следственном управлении  на транспорте СК РФ.

Согласно предварительной версии, сегодня утром мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте на перегоне станций Хлебниково-Шереметьевская Савеловского направления Московской железной дороги. В итоге мужчина был травмирован проходящим аэроэкспрессом Шереметьево — Москва.

"От полученных травм он скончался на месте происшествия. Личность погибшего пока не установлена", — сообщили в СК.

На вид погибшему мужчине примерно 50 лет, отметили следователи.

По факту смерти человека на железнодорожных путях организована доследственная проверка. Все обстоятельства и причины случившегося будут установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и был сбит проходящим аэроэкспрессом Шереметьево - Москва.

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