Аэроэкспресс насмерть сбил мужчину в Москве

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту смерти человека на железной дороге в столице России, сообщили в субботу в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Согласно предварительной версии, сегодня утром мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте на перегоне станций Хлебниково-Шереметьевская Савеловского направления Московской железной дороги. В итоге мужчина был травмирован проходящим аэроэкспрессом Шереметьево — Москва.

"От полученных травм он скончался на месте происшествия. Личность погибшего пока не установлена", — сообщили в СК.

На вид погибшему мужчине примерно 50 лет, отметили следователи.

По факту смерти человека на железнодорожных путях организована доследственная проверка. Все обстоятельства и причины случившегося будут установлены. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.