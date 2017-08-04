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В Москве во время утренней пробежки застрелили бизнесмена

05.08.2017 15:54 — ЧП | Tut.by  
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В Москве убит соучредитель и гендиректор одного из океанариумов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Как уточняет «Интерфакс», речь идет о 52-летнем бизнесмене Андрее Чернове, гендиректоре «Крокус Сити Океанариума».

По данным СК, убийство было совершено утром 4 августа в Суворовском парке (район Филевский парк). Неизвестный не менее шести раз выстрелил в топ-менеджера, тот скончался на месте. Какие-либо версии произошедшего следствие не называет.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Чернова застрелили во время его утренней пробежки. По сведениям собеседника агентства, выстрелов было семь. «Со слов родственников и знакомых убитого, у него не было никаких проблем с текущим бизнесом или конфликтов с конкурентами», — добавил он. В то же время «Московский комсомолец» предполагает, что убийство могло быть заказным.

Океанариум в торговом центре «Крокус Сити», расположенном в подмосковном Красногорске близ МКАД, был открыт в конце 2016 года.

 
 
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Неизвестный не менее шести раз выстрелил в топ-менеджера, тот скончался на месте.

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