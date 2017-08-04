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В Москве во время утренней пробежки застрелили бизнесмена
В Москве убит соучредитель и гендиректор одного из океанариумов, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
Как уточняет «
По данным СК, убийство было совершено утром 4 августа в Суворовском парке (район Филевский парк). Неизвестный не менее шести раз выстрелил в топ-менеджера, тот скончался на месте. Какие-либо версии произошедшего следствие не называет.
Источник в правоохранительных органах сообщил
Океанариум в торговом центре «Крокус Сити», расположенном в подмосковном Красногорске близ МКАД, был открыт в конце 2016 года.
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Неизвестный не менее шести раз выстрелил в топ-менеджера, тот скончался на месте.
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Архив (ЧП)
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