Захват заложников во Львове: пострадали 10 пациентов и 5 полицейских

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Украинские правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия во Львовской областной психиатрической лечебнице, где произошел захват заложников.

Как ранее сообщал Sputnik , патрульные полицейские освободили во Львове заложников, которых захватил пациент львовской психиатрической больницы, при этом пострадали 15 человек: 10 пациентов и пять полицейских.

Как сообщила патрульная полиция Львова в Facebook, правоохранители локализовали злоумышленника и освободили людей: десять из них получили телесные повреждения, шестеро госпитализированы. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии.

Как все случилось?

В сообщении львовской полиции отмечается, что инцидент произошел вечером в пятницу. Во Франковский отдел полиции поступила информация от работника львовской психиатрической больницы, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники управления патрульной полиции города Львова, при этом командир второго батальона Роман Блихарский принял решение о штурме заблокированного помещения.

Патрульные локализовали злоумышленника и освободили заложников, при этом во время штурма пять полицейских пострадали.

Злоумышленник — отпущенный домой пациент

Украинские правоохранители отмечают, что сейчас личность злоумышленника установлена. Им оказался 30-летний житель Львова, который по решению суда от 2013 до 2017 года находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца.

"Он нанес погибшему 72 ножевых ранения. Немного больше чем месяц назад мужчина был отпущен домой, однако по ходатайству родственников опять был помещен в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Около 19:00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна.

Всем пострадавшим оказывается помощь

Стеклом из разбитого окна злоумышленник травмировал десятерых пациентов, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.

"Всем пострадавшим врачи оказывают помощь", — сообщил заместитель начальника главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Будет дана правовая оценка

По данным полиции, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Франковского отдела полиции и работники других служб.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации согласно нормам Уголовного кодекса Украины.