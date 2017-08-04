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Американский конвертоплан разбился у побережья Австралии

05.08.2017 18:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 авг — Sputnik. Военный конвертоплан США разбился у берегов Австралии, на его борту было 26 человек, поиски троих из них продолжаются, передает телеканал Fox News.

Конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey потерпел крушение у восточного берега Австралии. 23 человека, находившихся на борту, уже спасены. В поисково-спастельной операции задействованы катера и самолеты.

Все конвертоплан способен вместить четырех членов экипажа и 24 пассажира. Если сравнить его с обычными грузовыми вертолетами, конвертоплан может развивать в два раза большую скорость. Его грузоподъемность превышает возможности обычных вертолетов.

Обстоятельства случившегося выясняются.

По предварительным данным, конвертоплан MV-22 совершал регулярные запланированные операции, когда упал в воду.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели ищут троих человек, которые находились на борту американского конвертоплана.

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