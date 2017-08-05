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В одном из поселков Ленинградской области нашли повешенным 28-летнего приезжего из Беларуси

05.08.2017 20:54 — ЧП | Tut.by  
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В поселке Хвалово (Ленинградская область) нашли повешенным приезжего из Беларуси, сообщает издание «Невские новости».

Инцидент произошел 4 августа в поселке Хвалово Волховского района. Труп 28-летнего гражданина Беларуси обнаружили в квартире, которая сдавалась внаем.

Тело повешенного молодого мужчины находилось на веревке, которая была привязана к крюку потолочной люстры.

Материалы по происшествию переданы в следственные органы Ленинградской области. Стражи порядка выясняют причины, вызвавшие летальный исход у уроженца Беларуси.

 
 
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Тело повешенного молодого мужчины находилось на веревке, которая была привязана к крюку потолочной люстры.

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