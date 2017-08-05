Взрыв прогремел в общежитии Азербайджана – пострадали десятки человек

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Число пострадавших в результате взрыва на территории общежития в Азербайджане достигло 25 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии, переадет РИА Новости со ссылкой на больницу скорой и неотложной помощи города Сумгайыт.

Ранее очевидцы сообщили о прогремевшем взрыве в общежитии, расположенном в восьмом микрорайоне города Сумгайыт. По данным агентства Trend, в результате происшествия есть раненые и погибшие. В больницу госпитализированы десятки человек, которые отравились дымом от пожара.

Среди пострадавших есть 14-летняя девочка, которая доставлена в реанимацию.

В МЧС Азербайджана сообщили, что в этом общежитии проживают 114 семей вынужденных переселенцев со времен карабахской войны , восемь семей — это местные жители.

Пожар удалось потушить.