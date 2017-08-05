|
Взрыв прогремел в общежитии Азербайджана – пострадали десятки человек
05.08.2017 22:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Число пострадавших в результате взрыва на территории общежития в Азербайджане достигло 25 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии, переадет
Ранее очевидцы сообщили о прогремевшем взрыве в общежитии, расположенном в восьмом микрорайоне города Сумгайыт. По данным агентства Trend, в результате происшествия есть раненые и погибшие. В больницу госпитализированы десятки человек, которые отравились дымом от пожара.
Среди пострадавших есть 14-летняя девочка, которая доставлена в реанимацию.
В МЧС Азербайджана сообщили, что в этом общежитии проживают 114 семей вынужденных переселенцев со времен
Пожар удалось потушить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О взрыве в общежитии рассказали очевидцы, пострадали десятки жильцов, СМИ сообщают о погибших, однако эта информация официально не подтверждена.
|
Архив (ЧП)
Комментарии