В Жлобинском районе утонул ребенок

ГОМЕЛЬ, 5 авг — Sputnik. Дети купались и ныряли без присмотра взрослых на небольшой глубине. В какой-то момент они не досчитались одного приятеля.

Друзья достали товарища из воды, но привести в чувство не смогли. Погибший — местный житель.

В настоящее время Следственный комитет проводит необходимые проверочные мероприятия для выяснения причин и обстоятельств смерти малолетнего.

Год назад в этом же месте погиб 26-летний мужчина. Разгоряченный алкоголем смельчак нырнул в водоотводную трубу канала под дорогой. Вынырнуть не сумел. Труп доставали водолазы Жлобинской спасательной станции.