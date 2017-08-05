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В Жлобинском районе утонул ребенок

05.08.2017 21:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 5 авг — Sputnik. Дети купались и ныряли без присмотра взрослых на небольшой глубине. В какой-то момент они не досчитались одного приятеля.

Друзья достали товарища из воды, но привести в чувство не смогли. Погибший — местный житель.

В настоящее время Следственный комитет проводит необходимые проверочные мероприятия для выяснения причин и обстоятельств смерти малолетнего.

Год назад в этом же месте погиб 26-летний мужчина. Разгоряченный алкоголем смельчак нырнул в водоотводную трубу канала под дорогой. Вынырнуть не сумел. Труп доставали водолазы Жлобинской спасательной станции.

 
Теги: Гомель
 
 
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Восьмилетний мальчик утонул в мелиоративном канале у агрогородка Кирово Жлобинского района, трагедия произошла сегодня около 16 часов.

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