СМИ: в Витебске с поличным задержан священник-сутенер из России

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Витебской области священнослужителя из России, которого подозревают в сутенерстве, сообщают российские региональные СМИ.

По данным российских изданий, задержан иерей храма Святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербурге Николай Киреев, которому 39 лет. Священнослужитель предлагал девушкам легкого поведения заняться оказанием сексуальных услуг в России.

Священнослужитель был задержан с поличным. Как выяснилось, он в это время официально должен был находиться в туре по подмосковным монастырям.

Издания также сообщают, что иерей задержан и помещен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РБ (Организация занятия проституцией).

На данный момент Sputnik не располагает подтверждением этой информации и комментариями белорусских правоохранительных органов, а также комментариями представителей Белорусской православной церкви.