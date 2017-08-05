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СМИ: в Витебске с поличным задержан священник-сутенер из России
05.08.2017 20:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Витебской области священнослужителя из России, которого подозревают в сутенерстве, сообщают российские региональные СМИ.
По данным российских изданий, задержан иерей храма Святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербурге Николай Киреев, которому 39 лет. Священнослужитель предлагал девушкам легкого поведения заняться оказанием сексуальных услуг в России.
Священнослужитель был задержан с поличным. Как выяснилось, он в это время официально должен был находиться в туре по подмосковным монастырям.
Издания также сообщают, что иерей задержан и помещен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РБ (Организация занятия проституцией).
На данный момент Sputnik не располагает подтверждением этой информации и комментариями белорусских правоохранительных органов, а также комментариями представителей Белорусской православной церкви.
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Иерей храма в Санкт-Петербурге подозревается белорусскими правоохранителям в том, что предлагал девушкам заняться проституцией в России.
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