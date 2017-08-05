|
Взрыв прогремел возле исламского центра в США
05.08.2017 20:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 авг — Sputnik. Полиция расследует взрыв, который произошел в субботу около исламского центра в пригороде американского города Миннеаполис, сообщило агентство
О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Взрыв прогремел в городе Блумингтон, который расположен в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса.
Произошедшее расследуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF).
Причины взрыва устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстоятельства произошедшего выясняются, данных о пострадавших не поступало.
|
Архив (ЧП)
Комментарии