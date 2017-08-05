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Взрыв прогремел возле исламского центра в США

05.08.2017 20:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 авг — Sputnik. Полиция расследует взрыв, который произошел в субботу около исламского центра в пригороде американского города Миннеаполис, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Взрыв прогремел в городе Блумингтон, который расположен в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса.

Произошедшее расследуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF).

Причины взрыва устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Обстоятельства произошедшего выясняются, данных о пострадавших не поступало.

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