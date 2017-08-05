Белоруса нашли повешенным в Ленинградской области

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Тело гражданина Беларуси, висящее в петле, было обнаружено в поселке Хвалово в Ленинградской области, передает портал "Невские новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Белоруса нашли 4 августа в съемной квартире. Сообщается, что тело висело на веревке, которая была привязана к крюку, предназначенному для потолочной люстры.

Обстоятельства смерти 28-летнего белоруса выясняются, дело передано в следственные органы Ленобласти.

Имя гражданина Беларуси не называется, также нет информации и о том, чем занимался наш соотечественник в России.