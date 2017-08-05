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Белоруса нашли повешенным в Ленинградской области
06.08.2017 08:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Тело гражданина Беларуси, висящее в петле, было обнаружено в поселке Хвалово в Ленинградской области, передает портал
Белоруса нашли 4 августа в съемной квартире. Сообщается, что тело висело на веревке, которая была привязана к крюку, предназначенному для потолочной люстры.
Обстоятельства смерти 28-летнего белоруса выясняются, дело передано в следственные органы Ленобласти.
Имя гражданина Беларуси не называется, также нет информации и о том, чем занимался наш соотечественник в России.
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Тело было обнаружено в квартире, которую снимал белорус, обстоятельства смерти выясняют правоохранители.
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Архив (ЧП)
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