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Белоруса нашли повешенным в Ленинградской области

06.08.2017 08:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Тело гражданина Беларуси, висящее в петле, было обнаружено в поселке Хвалово в Ленинградской области, передает портал "Невские новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Белоруса нашли повешенным в Ленинградской области
© Фото: ГКСЭ
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Белоруса нашли 4 августа в съемной квартире. Сообщается, что тело висело на веревке, которая была привязана к крюку, предназначенному для потолочной люстры.

Обстоятельства смерти 28-летнего белоруса выясняются, дело передано в следственные органы Ленобласти.

Имя гражданина Беларуси не называется, также нет информации и о том, чем занимался наш соотечественник в России.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело было обнаружено в квартире, которую снимал белорус, обстоятельства смерти выясняют правоохранители.

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