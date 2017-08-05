Без прав и шлемов: катание на мопеде обернулось для школьницы больницей

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Школьница попала в реанимацию в результате опрокидывания мопеда, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Инцидент произошел в минувшую пятницу ближе к полуночи в деревне Семигостичи. По предварительной версии инспекторов, 15-летний школьник вместе со своей сверстницей катался на мопеде Viper и при повороте транспортное средство опрокинулось.

В результате происшествия 15-летняя девушка была госпитализирована в реанимацию Столинской районной больницы.

В результате проверки было установлено, что водитель и пассажир мопеда были без шлемов. Парень, управлявший транспортным средством, еще не достиг возраста получения водительских прав.