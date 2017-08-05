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Оршанец был убит в родном городе из-за нежелания развестись с женой
06.08.2017 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Тело 41-летнего мужчины было обнаружено возле Кургана Бессмертия в Орше, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебской области.
Следователи установили, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Правоохранители сразу отвергли версию убийства из-за ограбления, так как деньги и ценные вещи не были украдены.
В ходе работы по делу выяснилось, что от оршанца ушла жена, хотя ее супруг был против развода. Также стало известно, что данная женщина поддерживала отношения с еще одним мужчиной, на которого и пало подозрение. При этом подозреваемый покинул город.
Правоохранители разослали ориентировки по отделениям милиции и ГАИ, и это дало результат — спустя два дня под Витебском был остановлен автомобиль, в котором находился подозреваемый. Мужчина задержан и доставлен в Витебский РОВД для разбирательств.
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Задержать подозреваемого в жестоком убийстве помогли инспекторы ГАИ, выяснилось, что он состоял в отношениях с супругой убитого.
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