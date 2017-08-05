﻿ Оршанец был убит в родном городе из-за нежелания развестись с женой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оршанец был убит в родном городе из-за нежелания развестись с женой

06.08.2017 09:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Тело 41-летнего мужчины было обнаружено возле Кургана Бессмертия в Орше, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебской области.

Следователи установили, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Правоохранители сразу отвергли версию убийства из-за ограбления, так как деньги и ценные вещи не были украдены.

В ходе работы по делу выяснилось, что от оршанца ушла жена, хотя ее супруг был против развода. Также стало известно, что данная женщина поддерживала отношения с еще одним мужчиной, на которого и пало подозрение. При этом подозреваемый покинул город.

Правоохранители разослали ориентировки по отделениям милиции и ГАИ, и это дало результат — спустя два дня под Витебском был остановлен автомобиль, в котором находился подозреваемый. Мужчина задержан и доставлен в Витебский РОВД для разбирательств.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержать подозреваемого в жестоком убийстве помогли инспекторы ГАИ, выяснилось, что он состоял в отношениях с супругой убитого.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Без прав и шлемов: катание на мопеде обернулось для школьницы больницей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика