Дачник утонул в водоеме в Гродненском районе

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Сотрудники спасательной службы извлекли из водоема тело мужчины 1980 года рождения, сообщили Sputnik в воскресенье в Гродненском ОУМЧС.



© Pixabay В Жлобинском районе утонул ребенок

Трагедия произошла накануне утром на территории садового товарищества, расположенного недалеко от деревни Каролино. В МЧС о происшествии сообщили очевидцы.

По их словам, дачник решил искупаться и утонул. Спасти его не удалось.

Извлечением тела мужчины из воды занимались сотрудники МЧС. Других подробностей об инциденте не сообщается.