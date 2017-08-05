ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дачник утонул в водоеме в Гродненском районе

06.08.2017 10:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Сотрудники спасательной службы извлекли из водоема тело мужчины 1980 года рождения, сообщили Sputnik в воскресенье в Гродненском ОУМЧС.

Дачник утонул в водоеме в Гродненском районе
© Pixabay
В Жлобинском районе утонул ребенок

Трагедия произошла накануне утром на территории садового товарищества, расположенного недалеко от деревни Каролино. В МЧС о происшествии сообщили очевидцы.

По их словам, дачник решил искупаться и утонул. Спасти его не удалось.

Извлечением тела мужчины из воды занимались сотрудники МЧС. Других подробностей об инциденте не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидцы увидели тело утонувшего мужчины и сообщили об этом спасателям.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Оршанец был убит в родном городе из-за нежелания развестись с женой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика