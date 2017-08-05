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Дачник утонул в водоеме в Гродненском районе
06.08.2017 10:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Сотрудники спасательной службы извлекли из водоема тело мужчины 1980 года рождения, сообщили Sputnik в воскресенье в Гродненском ОУМЧС.
© Pixabay
Трагедия произошла накануне утром на территории садового товарищества, расположенного недалеко от деревни Каролино. В МЧС о происшествии сообщили очевидцы.
По их словам, дачник решил искупаться и утонул. Спасти его не удалось.
Извлечением тела мужчины из воды занимались сотрудники МЧС. Других подробностей об инциденте не сообщается.
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Очевидцы увидели тело утонувшего мужчины и сообщили об этом спасателям.
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