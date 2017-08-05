ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поляк "накачал" модель снотворным, похитил ее и выставил на аукцион

06.08.2017 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Злоумышленник, похитивший в Милане гражданку Великобритании и пытавшийся продать ее в теневом сегменте интернета, задержан, передает итальянский телеканал TG24COM со ссылкой на правоохранительные органы города.

Инцидент, который произошел в одной из мировых столиц моды, может стать основой для голливудского триллера: гражданин Польши, сделав британской модели, приехавшей на фотосессию в Милан, укол снотворного, связал ее и увез в багажнике автомобиля.

Девушка была помещена в укрытие, а похититель, тем временем, выставил ее на "теневой" аукцион, назначив ценник в 300 тысяч евро.

В плену модель провела неделю, в это время ее агент инициировал поиски. В итоге похититель, узнав, что у девушки есть ребенок, а торговля матерями для него была "не по понятиям", отвез девушку к британской дипмисии и высадил. Там же он и был задержан.

Злоумышленник признался в содеянном. Правоохранители подозревают, что он мог быть участником преступной группировки "Черная смерть", занимающейся торговлей женщинами. Слухи об этой группировке последнее время ходят по Милану, однако ее существование пока не подтвердилось.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка находилась в неволе целую неделю, после чего злоумышленник привез пленницу к британскому консульству и высадил из машины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дачник утонул в водоеме в Гродненском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика