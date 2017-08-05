ДТП под Столином: 15-летняя пассажирка мопеда в реанимации

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Пятнадцатилетний водитель мопеда Viper не справился с управлением в деревне Семигостичи, авария произошла около полуночи.

Транспортное средство перевернулось, в результате пятнадцатилетняя пассажирка получила множественные травмы и была доставлена в реанимацию.

"По предварительной информации, 15-летний местный житель не справился с управлением и допустил опрокидывание мопеда. И водитель, и пассажир находились без шлемов", — рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Пятнадцатилетняя местная жительница, которая находилась на пассажирском месте, получила травмы и была госпитализирована реанимационное отделение УЗ "Столинская ЦРБ".

С 4 по 7 августа 2017 года на территории Брестской области Госавтоинспекция проводит мероприятия в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Госавтоинспекция напоминает, что водители мототранспорта обязаны находиться в застегнутом мотошлеме и передвигаться с включенным ближним светом фар.