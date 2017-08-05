ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП под Столином: 15-летняя пассажирка мопеда в реанимации

06.08.2017 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Пятнадцатилетний водитель мопеда Viper не справился с управлением в деревне Семигостичи, авария произошла около полуночи.

Транспортное средство перевернулось, в результате пятнадцатилетняя пассажирка получила множественные травмы и была доставлена в реанимацию.

"По предварительной информации, 15-летний местный житель не справился с управлением и допустил опрокидывание мопеда. И водитель, и пассажир находились без шлемов", — рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Пятнадцатилетняя местная жительница, которая находилась на пассажирском месте, получила травмы и была госпитализирована реанимационное отделение УЗ "Столинская ЦРБ".

С 4 по 7 августа 2017 года на территории Брестской области Госавтоинспекция проводит мероприятия в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Госавтоинспекция напоминает, что водители мототранспорта обязаны находиться в застегнутом мотошлеме и передвигаться с включенным ближним светом фар.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несовершеннолетний водитель мопеда не справился с управлением.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Поляк "накачал" модель снотворным, похитил ее и выставил на аукцион
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика