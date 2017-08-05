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Поезд сошел с рельсов из-за оползня в Италии

06.08.2017 16:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Региональный поезд сошел с рельсов из-за оползня на северо-востоке Италии, сообщают местные СМИ.

Никто из 80 пассажиров состава не пострадал, однако в операции по оказанию помощи участвовали около 200 спасателей.

Причиной оползня стал резкий рост уровня осадков, накануне на регион обрушился ураган с сильным дождем и градом. За минувшие сутки выпало более 100 миллиметров осадков.

Такие погодные условия стали причиной подтоплений и схода оползней в горных районах. Часть домов в округе оказалась затоплена. Спасатели эвакуировали женщину, которая не могла выбраться из собственного дома.

Заблокированной оказалась и трехзвездочная гостиница в долине. Ночью на дежурство были выведены вертолеты.

Синоптики предполагают, что после прохождения грозового фронта в Италии спадет аномальная жара, сейчас температура в северных и центральных частях страны достигает сорока градусов.

 
Теги: Минск
 
 
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В железнодорожном составе находились восемьдесят пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.

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