Поезд сошел с рельсов из-за оползня в Италии

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Региональный поезд сошел с рельсов из-за оползня на северо-востоке Италии, сообщают местные СМИ.

Никто из 80 пассажиров состава не пострадал, однако в операции по оказанию помощи участвовали около 200 спасателей.

Причиной оползня стал резкий рост уровня осадков, накануне на регион обрушился ураган с сильным дождем и градом. За минувшие сутки выпало более 100 миллиметров осадков.

Такие погодные условия стали причиной подтоплений и схода оползней в горных районах. Часть домов в округе оказалась затоплена. Спасатели эвакуировали женщину, которая не могла выбраться из собственного дома.

Nubifragi e frane in Val Pusteria, bomba d'acqua a Milano. Temperature giù https://t.co/PERY9RbBXg pic.twitter.com/hYyPmWyU1G — Giorgia Monetti (@giorgiamonetti) August 6, 2017 ​

Заблокированной оказалась и трехзвездочная гостиница в долине. Ночью на дежурство были выведены вертолеты.

Синоптики предполагают, что после прохождения грозового фронта в Италии спадет аномальная жара, сейчас температура в северных и центральных частях страны достигает сорока градусов.