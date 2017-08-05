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Мотоциклист вылетел с дороги и погиб в Клецком районе

06.08.2017 17:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Житель Минска не справился с управлением мотоцикла на закруглении дороги, в результате чего съехал с проезжей части, сообщили Sputnik в ГАИ Минской области.

ДТП со смертельным исходом произошло днем 5 августа недалеко от деревни Загорное. 30-летний минчанин двигался по автодороге Клецк — Загорное на мотоцикле Kawasaki ЕХ650. На закруглении дороги влево мужчина не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. После этого он оказался на поле, где врезался в рулон сена.

"В результате ДТП мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте", — рассказали в ГАИ.

Выяснилось, что мужчина имел водительское удостоверение соответствующей категории, однако шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Проводится проверка. Во время аварии байкер находился в мотошлеме.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой байкер съехал в кювет, после чего оказался на поле и врезался в рулон сена, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

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