Мотоциклист вылетел с дороги и погиб в Клецком районе

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Житель Минска не справился с управлением мотоцикла на закруглении дороги, в результате чего съехал с проезжей части, сообщили Sputnik в ГАИ Минской области.

ДТП со смертельным исходом произошло днем 5 августа недалеко от деревни Загорное. 30-летний минчанин двигался по автодороге Клецк — Загорное на мотоцикле Kawasaki ЕХ650. На закруглении дороги влево мужчина не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. После этого он оказался на поле, где врезался в рулон сена.

"В результате ДТП мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте", — рассказали в ГАИ.

Выяснилось, что мужчина имел водительское удостоверение соответствующей категории, однако шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Проводится проверка. Во время аварии байкер находился в мотошлеме.