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В результате стрельбы в церкви Нигерии погибли 12 человек
06.08.2017 18:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnk. По меньшей мере 12 человек стали жертвами стрельбы в католической церкви на юго-западе Нигерии, передает
© Sputnik Илья Питалев
Сотрудники больницы, в которую были доставлены пострадавшие, сообщили, что к текущему моменту подтверждена смерть 12 человек. Врачи помогают пострадавшим, количество раненых и серьезность их травм не уточняется.
Стрельба произошла в воскресенье около шести утра по местному времени в городе Осубулу. Очевидец рассказал, что пять человек в масках ворвались в церковь и открыли огонь по прихожанам. В свою очередь представители полиции опровергли эту информацию. По их версии, нападавший действовал в одиночку.
Ранее в Нигерии три смертника не сумели совершить запланированный теракт и подорвали себя. Преступники самоликвидировались, когда пытались скрыться от служб безопасности. По данным СМИ, двое из террористов были женщинами.
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Версии о происходившем у очевидцев и полиции разошлись, органы правопорядка утверждают, что пострадавший действовал в одиночку.
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