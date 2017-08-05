В результате стрельбы в церкви Нигерии погибли 12 человек

МИНСК, 6 авг — Sputnk. По меньшей мере 12 человек стали жертвами стрельбы в католической церкви на юго-западе Нигерии, передает РИА Новости .



© Sputnik Илья Питалев Полиция рассказала подробности стрельбы в Мособлсуде

Сотрудники больницы, в которую были доставлены пострадавшие, сообщили, что к текущему моменту подтверждена смерть 12 человек. Врачи помогают пострадавшим, количество раненых и серьезность их травм не уточняется.

Стрельба произошла в воскресенье около шести утра по местному времени в городе Осубулу. Очевидец рассказал, что пять человек в масках ворвались в церковь и открыли огонь по прихожанам. В свою очередь представители полиции опровергли эту информацию. По их версии, нападавший действовал в одиночку.

Ранее в Нигерии три смертника не сумели совершить запланированный теракт и подорвали себя. Преступники самоликвидировались, когда пытались скрыться от служб безопасности. По данным СМИ, двое из террористов были женщинами.