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Очередные жертвы воды: в выходные только на Гомельщине утонули трое взрослых и ребенок
Жаркие выходные отметились новыми трагедиями: количество
Восьмилетний мальчик утонул в Жлобинском районе, сообщает
Еще одна трагедия случилась в этот же день в Ветковском районе вблизи деревни Шерстин. Компания отдыхала у водоема в пойме Сожа. 38-летняя женщина доплыла до середины водоема и исчезла из поля зрения. Отдыхающие вызвали водолазов местной спасательной станции, которые достали тело погибшей после двух часов поиска.
В Буда-Кошелевском районе утонула женщина. Трагедия случилась в воскресенье около 13.00. Семья отдыхала на берегу Днепра вблизи деревни Смычок. 24-летняя женщина с детьми 3,5 и 4,5 лет была в воде. В какой-то момент и мать, и дети стали тонуть. На помощь бросились отдыхающие. Они достали малышей из воды, но женщину спасти не удалось.
Смертельным оказался заплыв и для 54-летнего жителя Светлогорского района. Он решил искупаться в затоке Березины, зашел в воду, поплыл и исчез из поля зрения других отдыхающих. Позже водолазы достали тело утонувшего.
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Жаркие выходные отметились новыми трагедиями: количество утонувших за прошедшую неделю белорусов увеличилось как минимум на четыре человека.
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Архив (ЧП)
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