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Очередные жертвы воды: в выходные только на Гомельщине утонули трое взрослых и ребенок

06.08.2017 18:35 — ЧП | Tut.by  
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Жаркие выходные отметились новыми трагедиями: количество утонувших за прошедшую неделю белорусов увеличилось как минимум на четыре человека.


Фото: Елена Бычкова

Восьмилетний мальчик утонул в Жлобинском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Сергея Костюченко. Трагедия произошла 5 августа в агрогородке Кирово. Дети купались в мелиоративном канале без присмотра взрослых. В какой-то момент один из мальчиков ушел под воду. Из водоема его достали другие дети. На место происшествия приехала скорая, но ее сотрудники уже ничем не могли помочь ребенку.

Еще одна трагедия случилась в этот же день в Ветковском районе вблизи деревни Шерстин. Компания отдыхала у водоема в пойме Сожа. 38-летняя женщина доплыла до середины водоема и исчезла из поля зрения. Отдыхающие вызвали водолазов местной спасательной станции, которые достали тело погибшей после двух часов поиска.

В Буда-Кошелевском районе утонула женщина. Трагедия случилась в воскресенье около 13.00. Семья отдыхала на берегу Днепра вблизи деревни Смычок. 24-летняя женщина с детьми 3,5 и 4,5 лет была в воде. В какой-то момент и мать, и дети стали тонуть. На помощь бросились отдыхающие. Они достали малышей из воды, но женщину спасти не удалось.

Смертельным оказался заплыв и для 54-летнего жителя Светлогорского района. Он решил искупаться в затоке Березины, зашел в воду, поплыл и исчез из поля зрения других отдыхающих. Позже водолазы достали тело утонувшего.

 
 
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Жаркие выходные отметились новыми трагедиями: количество утонувших за прошедшую неделю белорусов увеличилось как минимум на четыре человека.

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