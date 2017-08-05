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Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам в Иране – есть жертвы

06.08.2017 18:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnk. Трое военных погибли во время стрельбы, которую открыл их сослуживец на военной авиабазе, сообщило агентство Mehr со ссылкой на главу совета города Кахризак.

Инцидент произошел на юге провинции Тегеран. Иранский военнослужащий застрелил трех человек и ранил еще 12. По данным СМИ, среди погибших — офицер и двое рядовых. Известно, что военнослужащие успели открыть ответный огонь, во время перестрелки нападавший был убит.

Всех пострадавших доставили в госпитали ВВС, который расположен в южной части города.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Ведется расследование инцидента.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время перестрелки нападавший был убит, мотивы его поступка выясняются.

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