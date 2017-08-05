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Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам в Иране – есть жертвы
06.08.2017 18:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnk. Трое военных погибли во время стрельбы, которую открыл их сослуживец на военной авиабазе, сообщило агентство
Инцидент произошел на юге провинции Тегеран. Иранский военнослужащий застрелил трех человек и ранил еще 12. По данным СМИ, среди погибших — офицер и двое рядовых. Известно, что военнослужащие успели открыть ответный огонь, во время перестрелки нападавший был убит.
Всех пострадавших доставили в госпитали ВВС, который расположен в южной части города.
Мотивы нападавшего пока неизвестны. Ведется расследование инцидента.
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Во время перестрелки нападавший был убит, мотивы его поступка выясняются.
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