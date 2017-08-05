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Легковой Ford врезался в щебнеразбрасыватель в Витебском районе
06.08.2017 19:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Авария произошла утром в воскресенье на трассе М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебска.
67-летний водитель автомобиля "Форд Фьюжн" столкнулся с дорожной установкой — щебнеразбрасывателем. В этот момент как раз велись поверхностные работы, поэтому рядом с установкой находились люди. В результате ДТП пострадал один из рабочих 1970 года рождения, мужчина получил перелом.
ДТП в Витебском районе
Водитель легкового "Форда" пояснил прибывшим сотрудникам ГАИ, что заметил щебнеразбрасыватель в последний момент и уже не успел среагировать. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
Обстоятельства ДТП установят специалисты.
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Водитель легковушки поздно заметил дорожную установку и допустил столкновение, из-за которого пострадал дорожный рабочий.
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