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Легковой Ford врезался в щебнеразбрасыватель в Витебском районе

06.08.2017 19:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Авария произошла утром в воскресенье на трассе М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебска.

67-летний водитель автомобиля "Форд Фьюжн" столкнулся с дорожной установкой — щебнеразбрасывателем. В этот момент как раз велись поверхностные работы, поэтому рядом с установкой находились люди. В результате ДТП пострадал один из рабочих 1970 года рождения, мужчина получил перелом.

Легковой Ford врезался в щебнеразбрасыватель в Витебском районе
© Фото: ВКонтакте / Александр Казючиц
ДТП в Витебском районе

Водитель легкового "Форда" пояснил прибывшим сотрудникам ГАИ, что заметил щебнеразбрасыватель в последний момент и уже не успел среагировать. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Обстоятельства ДТП установят специалисты.

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Водитель легковушки поздно заметил дорожную установку и допустил столкновение, из-за которого пострадал дорожный рабочий.

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