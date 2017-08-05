Пешеходный мост обрушился на трассу во Владимирской области

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Надземный пешеходный мост обрушился в воскресенье на трассу М7 "Волга" около населенного пункта Пировы-Городищи в Вязниковском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Согласно последним данным, мост обрушился во время проведения дорожных работ. В результате происшествия пострадали два человека. После обрушения моста на трассе М7 образовалась длинная пробка.



© Sputnik Мария Муравьева Обрушение пешеходного моста во Владимирской области

Автомобили объезжают участок трассы, где случилось ЧП, через деревню Пировы-Городищи. Однако в этом месте дорога достаточно узкая, и грузовикам, которые едут навстречу друг другу, приходится поочередно останавливаться, чтобы пропустить встречные машины.

Участок дороги, где произошло обрушение, перекрыт. Рабочие убирают обломки моста с трассы, на месте инцидента работают сотрудники МЧС и полиции.

Во время обрушения были повреждены грузовой Mercedes и мотоцикл — их водители получили травмы и были госпитализированы.



© Sputnik Мария Муравьева Обрушение пешеходного моста во Владимирской области

По предварительной версии МЧС, ЧП произошло из-за того, что манипулятор задел мост стрелой. После этого часть пешеходного моста рухнула.