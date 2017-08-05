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Пешеходный мост обрушился на трассу во Владимирской области

06.08.2017 19:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Надземный пешеходный мост обрушился в воскресенье на трассу М7 "Волга" около населенного пункта Пировы-Городищи в Вязниковском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Согласно последним данным, мост обрушился во время проведения дорожных работ. В результате происшествия пострадали два человека. После обрушения моста на трассе М7 образовалась длинная пробка.

Пешеходный мост обрушился на трассу во Владимирской области
© Sputnik Мария Муравьева
Обрушение пешеходного моста во Владимирской области

Автомобили объезжают участок трассы, где случилось ЧП, через деревню Пировы-Городищи. Однако в этом месте дорога достаточно узкая, и грузовикам, которые едут навстречу друг другу, приходится поочередно останавливаться, чтобы пропустить встречные машины.

Участок дороги, где произошло обрушение, перекрыт. Рабочие убирают обломки моста с трассы, на месте инцидента работают сотрудники МЧС и полиции.

Во время обрушения были повреждены грузовой Mercedes и мотоцикл — их водители получили травмы и были госпитализированы.

Пешеходный мост обрушился на трассу во Владимирской области
© Sputnik Мария Муравьева
Обрушение пешеходного моста во Владимирской области

По предварительной версии МЧС, ЧП произошло из-за того, что манипулятор задел мост стрелой. После этого часть пешеходного моста рухнула.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время обрушения по дороге ехал грузовой Mercedes – он врезался в упавшую на землю конструкцию.

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