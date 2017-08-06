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Скутерист серьезно пострадал, врезавшись в столб у кладбища в Витебске
06.08.2017 21:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Прохожие заметили явно нетрезвого мужчину на скутере и рассказали об этом сотрудникам ГАИ, водитель постоянно падал со своего транспортного средства, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебска.
Когда инспекторы прибыли на место вызова, увидели, как скутерист въехал на территорию Староулановского кладбища. Через некоторое время мужчина выехал с противоположной стороны и сразу же врезался в световую опору, которая находилась в пяти-семи метрах от забора кладбища.
Инспекторы вызвали на место аварии скорую медицинскую помощь.
"29-летний пострадавший в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу. За его жизнь борются медики", — сообщили в ГАИ.
Пока точно неизвестно, был ли трезв водитель. У пострадавшего мужчины взяты биоанализы для установления физического состояния, проводится проверка.
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До аварии молодой водитель падал со своего скутера и ездил по территории кладбища в Витебске.
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