Скутерист серьезно пострадал, врезавшись в столб у кладбища в Витебске

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Прохожие заметили явно нетрезвого мужчину на скутере и рассказали об этом сотрудникам ГАИ, водитель постоянно падал со своего транспортного средства, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебска.

Когда инспекторы прибыли на место вызова, увидели, как скутерист въехал на территорию Староулановского кладбища. Через некоторое время мужчина выехал с противоположной стороны и сразу же врезался в световую опору, которая находилась в пяти-семи метрах от забора кладбища.

Инспекторы вызвали на место аварии скорую медицинскую помощь.

"29-летний пострадавший в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу. За его жизнь борются медики", — сообщили в ГАИ.

Пока точно неизвестно, был ли трезв водитель. У пострадавшего мужчины взяты биоанализы для установления физического состояния, проводится проверка.