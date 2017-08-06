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Скутерист серьезно пострадал, врезавшись в столб у кладбища в Витебске

06.08.2017 21:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Прохожие заметили явно нетрезвого мужчину на скутере и рассказали об этом сотрудникам ГАИ, водитель постоянно падал со своего транспортного средства, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Витебска.

Скутерист серьезно пострадал, врезавшись в столб у кладбища в Витебске
© Фото: ВКонтакте / Александр Казючиц
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Когда инспекторы прибыли на место вызова, увидели, как скутерист въехал на территорию Староулановского кладбища. Через некоторое время мужчина выехал с противоположной стороны и сразу же врезался в световую опору, которая находилась в пяти-семи метрах от забора кладбища.

Инспекторы вызвали на место аварии скорую медицинскую помощь.

"29-летний пострадавший в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу. За его жизнь борются медики", — сообщили в ГАИ.

Пока точно неизвестно, был ли трезв водитель. У пострадавшего мужчины взяты биоанализы для установления физического состояния, проводится проверка.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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До аварии молодой водитель падал со своего скутера и ездил по территории кладбища в Витебске.

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