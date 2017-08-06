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Мужчина пытался подняться на Эйфелеву башню с ножом

06.08.2017 20:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Полиция Парижа задержала вооруженного мужчину при попытке проникнуть на Эйфелеву башню, сообщает РИА Новости.

Мужчина пытался подняться на Эйфелеву башню с ножом
© Sputnik Андрей Стенин
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Инцидент произошел поздно вечером в субботу, пострадавших нет. Вооруженного мужчину удалось быстро задержать.

По данным прокуратуры, нападавший имел при себе нож, кроме того, он выкрикивал "Аллах акбар". По данным источника, близкого к расследованию, задержанный мужчина заявил о своей связи с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещенной во многих странах мира). Он признался, что хотел совершить покушение на военнослужащего.

Официальной информации о мотивах задержанного и обстоятельствах инцидента пока нет.

Начато расследование по делу о преступном террористическом сговоре с целью совершить покушение на людей, а также по делу о покушении на убийство представителей государственной власти.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Контртеррористическое подразделение парижской прокуратуры начало расследование инцидента.

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