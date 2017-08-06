Мужчина пытался подняться на Эйфелеву башню с ножом

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Полиция Парижа задержала вооруженного мужчину при попытке проникнуть на Эйфелеву башню, сообщает РИА Новости .



© Sputnik Андрей Стенин Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам в Иране – есть жертвы

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, пострадавших нет. Вооруженного мужчину удалось быстро задержать.

По данным прокуратуры, нападавший имел при себе нож, кроме того, он выкрикивал "Аллах акбар". По данным источника, близкого к расследованию, задержанный мужчина заявил о своей связи с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещенной во многих странах мира). Он признался, что хотел совершить покушение на военнослужащего.

Официальной информации о мотивах задержанного и обстоятельствах инцидента пока нет.

Начато расследование по делу о преступном террористическом сговоре с целью совершить покушение на людей, а также по делу о покушении на убийство представителей государственной власти.