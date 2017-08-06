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Пассажиры American Airlines пострадали от сильной турбулентности
06.08.2017 20:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании American Airlines, выполнявший в субботу рейс из Афин в Филадельфию, попал в зону сильной турбулентности, сообщает
Лайнер попал в зону турбулентности незадолго до приземления. На борту воздушного судна находились 287 пассажиров и 12 членов экипажа.
Знак "Пристегните ремни безопасности" загорелся в нужный момент, сообщил один из пассажиров. Тем не менее, травмы из-за сильной турбулентности получили три пассажира, а семь членов экипажа пришлось госпитализировать.
Пассажиры рассказали в Twitter, что в момент, когда самолет начало трясти, им как раз раздали напитки, и это усложнило ситуацию на борту. В итоге капли кофе можно было увидеть на потолке.
Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование происшествия.
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Три пассажира и семь членов экипажа получили травмы и были госпитализированы.
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