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Пассажиры American Airlines пострадали от сильной турбулентности

06.08.2017 20:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании American Airlines, выполнявший в субботу рейс из Афин в Филадельфию, попал в зону сильной турбулентности, сообщает CBS News.

Лайнер попал в зону турбулентности незадолго до приземления. На борту воздушного судна находились 287 пассажиров и 12 членов экипажа.

Знак "Пристегните ремни безопасности" загорелся в нужный момент, сообщил один из пассажиров. Тем не менее, травмы из-за сильной турбулентности получили три пассажира, а семь членов экипажа пришлось госпитализировать.

Пассажиры рассказали в Twitter, что в момент, когда самолет начало трясти, им как раз раздали напитки, и это усложнило ситуацию на борту. В итоге капли кофе можно было увидеть на потолке.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование происшествия.

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Теги: Минск
 
 
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Три пассажира и семь членов экипажа получили травмы и были госпитализированы.

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