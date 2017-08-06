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Обрушение моста на М-7: состояние пострадавших – стабильное

07.08.2017 08:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Медики оценивают как стабильное состояние водителей, пострадавших при обрушении пешеходного надземного моста на трассу М-7 "Волга" во Владимирской области.

Обрушение моста на М-7: состояние пострадавших – стабильное
© Sputnik Мария Муравьева
Пешеходный мост обрушился на трассу во Владимирской области

Как ранее сообщал Sputnik, надземный пешеходный переход обрушился в воскресенье на 305-м километре трассы М-7 в Вязниковском районе Владимирской области. Виновником инцидента стал водитель манипулятора на базе автомобиля Daewoo-Novus, который передвигался с поднятой стрелой и столкнулся с конструкцией надземного металлического пешеходного моста. В упавшую конструкцию врезались грузовик и мотоцикл. Оба водителя, жители Московской области, госпитализированы.

"Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. У одного из них черепно-мозговая травма и раны лица, у второго — перелом ноги, в настоящий момент его оперируют", — сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД России.

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Движение на трассе было перекрыто в обе стороны, после чего образовались серьезные пробки. Так, по направлению в сторону Нижнего Новгорода, согласно отметкам на дорожных знаках, пробка растянулась на пять километров. Сейчас движение на участке трассы полностью восстановлено.

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По факту обрушения поста на водителя манипулятора составлено два административных протокола по статье 12.33 "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения" и 12.24 КоАП "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Пострадавших могло бы быть и больше, но во время инцидента на мосту, который обрушился на проезжую часть, не было пешеходов.

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