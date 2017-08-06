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Десятки человек пострадали из-за торнадо в США

07.08.2017 08:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. В результате прохождения торнадо в американском штате Оклахома пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщает телеканал Fox News.

Стихия обрушилась на город Талса поздно ночью в понедельник. Сильная буря оставила без электричества более 11 тысяч человек. Благодаря оперативной работе специалистов в настоящее время без света остаются около пяти тысяч американцев.

По информации местных властей, за медицинской помощью обратились 30 человек, двое получили травмы, представляющие угрозу для жизни. Ранее СМИ сообщили о 13 пострадавших. Данных о погибших не поступало.

Власти Талсы обратились к жителям города с просьбой "держаться подальше от завалов и особенно от накренившихся или поваленных столбов электропередач". Городские службы заняты уборкой улиц. 

 
Теги: Минск
 
 
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Буря повредила несколько зданий, повалила деревья и оставила ряд домов без крыш.

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