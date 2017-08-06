Десятки человек пострадали из-за торнадо в США

МИНСК, 7 авг — Sputnik. В результате прохождения торнадо в американском штате Оклахома пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщает телеканал Fox News .

Стихия обрушилась на город Талса поздно ночью в понедельник. Сильная буря оставила без электричества более 11 тысяч человек. Благодаря оперативной работе специалистов в настоящее время без света остаются около пяти тысяч американцев.

По информации местных властей, за медицинской помощью обратились 30 человек, двое получили травмы, представляющие угрозу для жизни. Ранее СМИ сообщили о 13 пострадавших. Данных о погибших не поступало.

Here's a look at some damage from last night's storms. Pls remember to stay away from downed lines- even if power is out they could be "on" pic.twitter.com/8b19tIxYuT — Public Service Co. (@PSOklahoma) 6 августа 2017 г.

Власти Талсы обратились к жителям города с просьбой "держаться подальше от завалов и особенно от накренившихся или поваленных столбов электропередач". Городские службы заняты уборкой улиц.

Our crews from SE and SW OK & crews from TX & MO joined our Tulsa area team to rebuild in areas hit by the tornado and heavy storms. pic.twitter.com/F6RRQQCtns — Public Service Co. (@PSOklahoma) 6 августа 2017 г.