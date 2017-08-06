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ДТП под Чашниками: на легковушке разбилась семья из трех человек

07.08.2017 09:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ночного дорожно-транспортного происшествия под Чашниками (Витебская область), в котором погибли два человека, сообщили в МВД.

ДТП под Чашниками: на легковушке разбилась семья из трех человек
© Фото: ВКонтакте / Александр Казючиц
Скутерист серьезно пострадал, врезавшись в столб у кладбища в Витебске

Вблизи Чашников 7 августа в 00:25 29-летний житель деревни Коптевичи, управляя автомашиной Audi, съехал в кювет после чего врезался в дерево.

"В результате водитель и ехавшие с ним дочь, 2011 года рождения погибли, а жена, 1989 года рождения, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, помещена в больницу", — сообщили Sputnik в понедельник в МВД.

Сотрудниками МЧС были проведены работы по деблокировке тел двух погибших из искореженного автомобиля.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сотрудники спасательной службы деблокировали из автомобиля и тела двух человек, в том числе шестилетней девочки.

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