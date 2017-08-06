ДТП под Чашниками: на легковушке разбилась семья из трех человек

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ночного дорожно-транспортного происшествия под Чашниками (Витебская область), в котором погибли два человека, сообщили в МВД.

Вблизи Чашников 7 августа в 00:25 29-летний житель деревни Коптевичи, управляя автомашиной Audi, съехал в кювет после чего врезался в дерево.

"В результате водитель и ехавшие с ним дочь, 2011 года рождения погибли, а жена, 1989 года рождения, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, помещена в больницу", — сообщили Sputnik в понедельник в МВД.

Сотрудниками МЧС были проведены работы по деблокировке тел двух погибших из искореженного автомобиля.