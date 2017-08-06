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Белорус по дороге на школьный базар в украинский Ровно протаранил БТР
07.08.2017 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 авг — Sputnik. Микроавтобус "Фольгсваген" с номерами брестского региона врезался в бронетранспортер, который по дороге на военный полигон переезжал дорогу Ровно-Костополь в Ровенской области Украины, сообщает украинское издание "
© Фото: ГАИ Витебской области
Инцидент произошел утром в воскресенье. В Результате ДТП пострадали трое пассажиров белорусского микроавтобуса, им была оказана медицинская помощь. Военные из бронетранспортера и водитель "Фольгсваген" не пострадали.
Как пояснил белорус, он ехал на базар в Ровно, чтобы подготовить детей к школе, приобрести для них необходимые вещи.
Расследование этого ДТП, уточняют журналисты украинского издания, будет заниматься военная прокуратура.
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Необычное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажиры белорусского микроавтобуса получили травмы, произошло в Ровенском районе Украины.
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