Белорус по дороге на школьный базар в украинский Ровно протаранил БТР

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Микроавтобус "Фольгсваген" с номерами брестского региона врезался в бронетранспортер, который по дороге на военный полигон переезжал дорогу Ровно-Костополь в Ровенской области Украины, сообщает украинское издание " Вечерний Ровно ".



© Фото: ГАИ Витебской области ДТП под Чашниками: на легковушке разбилась семья из трех человек

Инцидент произошел утром в воскресенье. В Результате ДТП пострадали трое пассажиров белорусского микроавтобуса, им была оказана медицинская помощь. Военные из бронетранспортера и водитель "Фольгсваген" не пострадали.

Как пояснил белорус, он ехал на базар в Ровно, чтобы подготовить детей к школе, приобрести для них необходимые вещи.

Расследование этого ДТП, уточняют журналисты украинского издания, будет заниматься военная прокуратура.