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Белорус по дороге на школьный базар в украинский Ровно протаранил БТР

07.08.2017 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik.  Микроавтобус "Фольгсваген" с номерами брестского региона врезался в бронетранспортер, который по дороге на военный полигон переезжал дорогу Ровно-Костополь в Ровенской области Украины, сообщает украинское издание "Вечерний Ровно".

Белорус по дороге на школьный базар в украинский Ровно протаранил БТР
© Фото: ГАИ Витебской области
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Инцидент произошел утром в воскресенье. В Результате ДТП пострадали трое пассажиров белорусского микроавтобуса, им была оказана медицинская помощь. Военные из бронетранспортера и водитель "Фольгсваген" не пострадали.

Как пояснил белорус, он ехал на базар в Ровно, чтобы подготовить детей к школе, приобрести для них необходимые вещи. 

Расследование этого ДТП, уточняют журналисты украинского издания, будет заниматься военная прокуратура.

 
Теги: Минск
 
 
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Необычное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажиры белорусского микроавтобуса получили травмы, произошло в Ровенском районе Украины.

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