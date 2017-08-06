Ураган унес жизни четырех человек на севере Италии

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Жертвами непогоды на севере Италии стали четыре человека, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает газета Corriere della Sera .

Сильные ветры и дожди обрушились на Италию в минувшие выходные.

Непогода "убила" 41-летнего бельгийца, приехавшего на фестиваль хиппи-сообщества Rainbow Family в области Фриули-Венеция-Джулия. На его палатку упало дерево. Поваленное дерево также стало причиной гибели участника сельского праздника в соседней области Венето. Третьей жертвой стихии стал 47-летний мужчина, погибший от удара молнии в приальпийской области Трентино-Альто-Адидже. А в провинции Брешиа погибла 24-летняя туристка из Рима. Молодая итальянку смыло потоком воды с горной тропы, и она упала с высоты нескольких метров. Спасатели не смогли ей помочь.

Кроме того, двое человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В провинции Удине без вести пропал 66-летний мужчина. Еще одного потерявшегося ищут в озере Гарда, где перевернулась нанятая им лодка.

Напомним, на прошлой неделе в Италии установилась аномальная жара в связи с приходом африканского антициклона "Люцифер" . Температура в отдельных регионах Апеннин достигала 50 градусов по Цельсию .