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Ураган унес жизни четырех человек на севере Италии

07.08.2017 09:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 авг — Sputnik. Жертвами непогоды на севере Италии стали четыре человека, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает газета Corriere della Sera.

Сильные ветры и дожди обрушились на Италию в минувшие выходные.

Ураган унес жизни четырех человек на севере Италии
© Pixabay
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Непогода "убила" 41-летнего бельгийца, приехавшего на фестиваль хиппи-сообщества Rainbow Family в области Фриули-Венеция-Джулия. На его палатку упало дерево. Поваленное дерево также стало причиной гибели участника сельского праздника в соседней области Венето. Третьей жертвой стихии стал 47-летний мужчина, погибший от удара молнии в приальпийской области Трентино-Альто-Адидже. А в провинции Брешиа погибла 24-летняя туристка из Рима. Молодая итальянку смыло потоком воды с горной тропы, и она упала с высоты нескольких метров. Спасатели не смогли ей помочь.

Кроме того, двое человек до сих пор числятся пропавшими без вести. В провинции Удине без вести пропал 66-летний мужчина. Еще одного потерявшегося ищут в озере Гарда, где перевернулась нанятая им лодка.

Напомним, на прошлой неделе в Италии установилась аномальная жара в связи с приходом африканского антициклона "Люцифер". Температура в отдельных регионах Апеннин достигала 50 градусов по Цельсию.

 
Теги: Минск
 
 
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Непогода также стала причиной отключения электроэнергии, дороги в некоторых районах страны размыты.

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