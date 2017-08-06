Ветер повредил крышу школы в Солигорске

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Сильный ветер, который сопровождал грозу и ливень накануне вечером, повредил крышу одной из школ Солигорска, сообщили в управлении МЧС по Минской области.



© Sputnik Владимир Сергеев Следующая неделя начнется с прохлады, а закончится жарой

Местный ресурс "Электронный Солигорск" уточняет, что стихия бушевала около 15 минут. За это время ветер ломал и вырывал с корнем деревья.

Всего же от шквалистого вестра во второй половине дня воскресенья на территории Минской области пострадали 15 зданий. Помимо солигорской школы, восстанавливать крышу придется в жилом доме в Слуцком районе, и в 13 сельхозпострайках на территории Стародорожского района.

Для восстановления всех поврежденных на территории области кровель потребуется 1048 листов шифера и 250 квадратных метров металлочерепицы, уточнили в МЧС.

Кроме того, во время непогоды регистрировалось отключения электричества в одном из населенных пунктов Слуцкого и трех населенных пунктах Стародорожского районов. Информации о пострадавших в результате непогоды нет.